Белфармация: 51,4% препаратов белорусского производства имеют отпускную цену до $2, а 82,4% — до $5

51,4% белорусских лекарственных препаратов имели в 2024 году отпускную цену до 2 долларов США, а 82,4% — до 5 долларов. Такая информация содержится в отчетном докладе гендиректора предприятия «Белфармация» Сергея Литоша.
Специалист сделал вывод, что в Беларуси доступность лекарственной помощи, включая ценовой аспект, находится на высоком уровне.
Особое внимание «Белфармация» уделяет сдерживанию роста цен на лекарства. В аптеках с «сниженной ценой», а их 14 и есть они во всех районах Минска, предоставляются скидки, которые ограничивают торговую надбавку до 5%. В 2024 году также была сформирована группа аптек со сниженной ценовой политикой на популярные у белорусов БАДы, где скидки достигают 10% от розничной цены.
Кстати, вот чем часто хронически болеют белорусы в 2025: гипертония (2,2 миллиона), сахарный диабет (более 380 тысяч, а на самом деле — вдвое больше), онкология (на учете более 325 тысяч) — все подробности, а также современные методы диагностики и лечения этих заболеваний — здесь. В этой череде также болезни глаз пожилых — катаракта и глаукома (о коварстве глаукомы — здесь).