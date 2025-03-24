Белфармация: 51,4% препаратов белорусского производства имеют отпускную цену до $2, а 82,4% — до $5

Кстати, вот чем часто хронически болеют белорусы в 2025: гипертония (2,2 миллиона), сахарный диабет (более 380 тысяч, а на самом деле — вдвое больше), онкология (на учете более 325 тысяч) — все подробности, а также современные методы диагностики и лечения этих заболеваний — здесь. В этой череде также болезни глаз пожилых — катаракта и глаукома (о коварстве глаукомы — здесь).