В Иркутской области начала работать Байкальская школа кадрового резерва. Этот амбициозный проект был инициирован по поручению президента Владимира Путина. Идея создания школы для подготовки высококвалифицированных управленческих кадров была озвучена губернатором региона Игорем Кобзевым еще в апреле прошлого года. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
— Сегодня открываем замечательный проект — Байкальскую школу кадрового резерва. Когда мы с коллегами обсуждали, какой ее сделать, как она должна выглядеть, сходились в едином понимании, что она должна быть действительно живой, интересной программой, которую можно применять на практике, ни в коем случае не скатываясь в формализм, — отметил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.
Школа станет площадкой для регулярного проведения образовательных программ, различных семинаров и мастер-классов. Первый модуль, получивший название «Потенциал муниципальных кадров», собрал действующих работников муниципальных органов власти. На участие в программе поступило 50 заявок, из которых 27 кандидатов успешно прошли строгий отбор и уже приступили к занятиям. В роли спикеров выступят члены правительства региона, эксперты Института муниципальной правовой информации имени М. М. Сперанского, представители научного сообщества и опытные бизнес-тренеры. Программа модуля рассчитана на три насыщенных дня, по итогам которых слушатели пройдут тестирование.
Дальнейшая деятельность Байкальской школы кадрового резерва будет выстроена в тесном взаимодействии с региональными госструктурами и образовательными организациями, что позволит обеспечить обмен ценным опытом и лучшими практиками.