В Иркутской области начала работать Байкальская школа кадрового резерва

— Сегодня открываем замечательный проект — Байкальскую школу кадрового резерва. Когда мы с коллегами обсуждали, какой ее сделать, как она должна выглядеть, сходились в едином понимании, что она должна быть действительно живой, интересной программой, которую можно применять на практике, ни в коем случае не скатываясь в формализм, — отметил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.