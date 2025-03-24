Точные даты ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году назвали волгоградским школьникам

С 21 марта стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. В это время экзамен сдают выпускники колледжей, а также выпускники прошлых лет и текущего года, которые по подтвержденным документально уважительным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основные сроки.