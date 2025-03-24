Точные даты ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году назвали волгоградским школьникам

С 21 марта стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. В это время экзамен сдают выпускники колледжей, а также выпускники прошлых лет и текущего года, которые по подтвержденным документально уважительным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основные сроки.
А основной период сдачи госэкзаменов начнется 23 мая.
В Волгоградской области экзамены будут проходить в таком порядке:
23 мая — литература, история, химия;
27 мая — ЕГЭ (математика базового уровня), ЕГЭ (математика профильного уровня);
30 мая — русский язык;
2 июня — обществознание, физика;
5 июня — география, биология, иностранные языки (письменная часть);
10 июня — иностранные языки (устная часть), информатика;
11 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.
При болезни выпускника или же накладок дат проведения экзаменов, при наступлении других обстоятельств, мешающих сдать ЕГЭ вовремя, можно сделать это в резервные сроки (16−20 июня и 23 июня).
Один из предметов для улучшения результатов можно сдать в дополнительные дни — 3 и 4 июля.
Также дополнительный период для не сдавших обязательные предметы ЕГЭ (русский и математику) пройдет с 4 сентября.
ОГЭ для 9-классников тоже разделен на 3 периода. Это досрочный период (с 22 апреля), основной (с 21 мая), дополнительный (со 2 сентября).