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На Кубани в доме «золотой судьи» Хахалевой открыли рехаб

В доме экс-судьи Хахалевой открыли клинику лечения зависимостей «Гармония».

КРАСНОДАР, 24 мар — РИА Новости. Клинику лечения зависимости открыли в доме, где ранее проживала экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, сообщили РИА в силовых структурах.

Речь идет о клинике лечения зависимостей «Гармония», зарегистрированной в Краснодаре в 2024 году. На опубликованных кадрах рехаба — дом с джакузи и садом.

«Она (Хахалева — ред.) там жила когда-то, дети (ее были — ред.) зарегистрированы», — рассказал собеседник агентства.

При этом в самой клинике РИА Новости сообщили, что не знали ничего о предыдущей хозяйке дома.

«Здесь давно уже другие хозяева у этого здания и земли. Между нами заключено арендное соглашение, договор. Поэтому вообще о ней и знать не знали», — рассказал сотрудник рехаба.

В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог». Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога.

В январе Хахалеву задержали в аэропорту Баку. Пятого февраля в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Хахалевой, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ, об изменении меры пресечения. Решением суда ее арест был отменен, после чего местная прокуратура избрала ей меру пресечения в виде передачи под надзор полиции.

В марте запрос об экстрадиции в РФ Хахалевой не был удовлетворен азербайджанским судом.