«С Ткачевым играется хорошо, маску носить пока буду»: форвард омского «Авангарда» Рид Буше ответил на вопросы журналистов

Игроки и тренер «Авангарда» сегодня, 24 марта дали пресс-конференцию перед первым раундом плей-офф. В том числе на вопросы журналистов ответил форвард-легионер Рид Буше. Первый вопрос в адрес Рида в итоге был о настроении хоккеиста и его мнении о «Магнитке» — «Металлург» станет первым соперником «ястребов». «Мне нравится, в каком состоянии сейчас наша команда. У нас хороший коллектив, сильные игроки. Нам предстоит очень серьезный соперник уже в первом раунде. И мы должны показать себя наилучшим образом, чтобы добиться успеха», — отметил он.