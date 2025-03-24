«С Ткачевым играется хорошо, маску носить пока буду»: форвард омского «Авангарда» Рид Буше ответил на вопросы журналистов

Игроки и тренер «Авангарда» сегодня, 24 марта дали пресс-конференцию перед первым раундом плей-офф. В том числе на вопросы журналистов ответил форвард-легионер Рид Буше. Первый вопрос в адрес Рида в итоге был о настроении хоккеиста и его мнении о «Магнитке» — «Металлург» станет первым соперником «ястребов». «Мне нравится, в каком состоянии сейчас наша команда. У нас хороший коллектив, сильные игроки. Нам предстоит очень серьезный соперник уже в первом раунде. И мы должны показать себя наилучшим образом, чтобы добиться успеха», — отметил он.
Буше рассказал и том, как ему играется в связке с Владимиром Ткачевым, вышедшим на лед в конце регулярного турнира после восстановления от травмы ахилла:
«Очень хорошо, что он снова в строю, снова играет. Потому что он один из лидеров лиги вообще, понятно, что приносит огромную пользу команде. И он делает это уже долгое время и будет продолжать это делать».
Также форварда спросили, как он оценивает ситуацию нынешнего сезона, когда результат стали часто давать и другие звенья, помимо его собственного. С этим он согласился — у него с Ткачевым и еще одним партнером, который мог и меняться, было классное звено, но сейчас у «Авангарда» реально очень сбалансированный коллектив, когда забить может каждая тройка.
«Я считаю, что именно это нужно, чтобы одерживать победы», — считает Буше. Кроме того, Рид Буше ответил на очень личный вопрос о том, когда он снимет маску — эту защитную конструкцию сейчас приходится использовать в экипировке после переломов лицевых костей.
"Я буду играть в маске до конца плей-офф. Я привык к ней, у меня нет другого выбора. Приходится играть в маске, несмотря на то что она может доставлять неудобства, — признал Рид Буше.
Первая игра у нашей команды в ⅛ финала Кубка Гагарина пройдет 26 марта в Магнитогорске. Ранее мы писали о планах на плей-офф главного наставника «ястребов» Ги Буше.