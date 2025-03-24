В Татарстане 25 марта потеплеет до +10 градусов. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра республики.
В понедельник, 25 марта, ночью температура воздуха составит от −1 до −9 градусов, днем — от +5 до +10 градусов. Порывы юго-восточного и южного ветров достигнут 11 метров в секунду. В этот день погода будет с переменной облачностью и без осадков.
Во вторник, 26 марта, ночью столбик термометра покажет от −2 до +3 градусов, днем — от +6 до +11 градусов. Погода будет с переменной облачностью без осадков и с порывами ветра до 14 метров в секунду.
Напомним, а Татарстане средняя температура марта ожидается выше климатической нормы на 0,5 градуса. Для Казани — это −3,3 градуса, для республики — это −4,2 градуса.