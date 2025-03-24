В Татарстане 25 марта потеплеет до +10 градусов

В понедельник, 25 марта, ночью температура воздуха составит от −1 до −9 градусов, днем — от +5 до +10 градусов. Порывы юго-восточного и южного ветров достигнут 11 метров в секунду. В этот день погода будет с переменной облачностью и без осадков.