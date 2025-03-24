Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане 25 марта потеплеет до +10 градусов

В этот день погода будет с переменной облачность без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +14° 6 м/с 67% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В Татарстане 25 марта потеплеет до +10 градусов. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра республики.

В понедельник, 25 марта, ночью температура воздуха составит от −1 до −9 градусов, днем — от +5 до +10 градусов. Порывы юго-восточного и южного ветров достигнут 11 метров в секунду. В этот день погода будет с переменной облачностью и без осадков.

Во вторник, 26 марта, ночью столбик термометра покажет от −2 до +3 градусов, днем — от +6 до +11 градусов. Погода будет с переменной облачностью без осадков и с порывами ветра до 14 метров в секунду.

Напомним, а Татарстане средняя температура марта ожидается выше климатической нормы на 0,5 градуса. Для Казани — это −3,3 градуса, для республики — это −4,2 градуса.