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В ГД одобрили ограничение выдачи наличных через банкомат при мошенничестве

Комитет ГД одобрил ограничение выдачи денег при признаках мошенничества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку об ограничении на 48 часов выдачи наличных денежных средств через банкомат на сумму до 50 тысяч рублей в сутки при наличии признаков мошенничества, сообщается в документе, который размещен в думской электронной базе.

«При наличии признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента посредством банкоматов кредитная организация, предоставившая клиенту платежную карту, обязана на 48 часов с момента направления запроса на выдачу наличных денежных средств ограничить выдачу наличных денежных средств на сумму до 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения», — сказано в тексте поправок.