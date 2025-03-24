В ГД одобрили ограничение выдачи наличных через банкомат при мошенничестве

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку об ограничении на 48 часов выдачи наличных денежных средств через банкомат на сумму до 50 тысяч рублей в сутки при наличии признаков мошенничества, сообщается в документе, который размещен в думской электронной базе.