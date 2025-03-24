В Казани выявили нарушения при строительстве школы в ЖК «Лето»

В Казани прокуратура Московского и Советского районов обнаружила нарушения в действиях Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана при строительстве школы в ЖК «Лето». К работам приступили, когда победителя еще не объявили, а контракт не заключили.
Строительство велось полным ходом, что оказалось неправомерным. Надзорное ведомство завело в отношении заместителя директора учреждения административное дело. Его рассмотрят по существу в УФАС Татарстана, сообщает прокуратура Московского района города.
Тем временем в Казани в новом учебном году в школу пойдут 17,5 тысячи первоклассников.