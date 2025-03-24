Кондратьев: на Кубани откроют реабилитационный центр для участников СВО

«Владимир Владимирович, и, конечно, для ребят на СВО мы в следующем году сдаем в эксплуатацию реабилитационный центр. Он на 500 человек… Под Краснодаром, в красивом месте, на берегу реки. 15 гектаров площадь в целом территории с парком. Современнейший центр», — сказал Кондратьев на встрече с Путиным.