Кондратьев: на Кубани откроют реабилитационный центр для участников СВО

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в 2026 году сдадут в эксплуатацию реабилитационный центр для участников СВО.
«Владимир Владимирович, и, конечно, для ребят на СВО мы в следующем году сдаем в эксплуатацию реабилитационный центр. Он на 500 человек… Под Краснодаром, в красивом месте, на берегу реки. 15 гектаров площадь в целом территории с парком. Современнейший центр», — сказал Кондратьев на встрече с Путиным.