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Комитет ГД одобрил поправки по онлайн-займам в микрофинансовых организациях

МФО могут обязать устанавливать личность клиента по биометрии при онлайн-займах.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Микрофинансовые организации в России предлагается обязать устанавливать личность клиента c использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы при дистанционном заключении договора займа, сказано в поправках к проекту на принятие, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«При дистанционном заключении каждого договора потребительского займа микрофинансовые организации обязаны обеспечить аутентификацию клиента с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы», — сказано в поправках, которые комитет ГД по ИТ рекомендует к принятию.