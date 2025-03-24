Комитет ГД одобрил поправки по онлайн-займам в микрофинансовых организациях

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Микрофинансовые организации в России предлагается обязать устанавливать личность клиента c использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы при дистанционном заключении договора займа, сказано в поправках к проекту на принятие, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.