Белорусские вузы сокращают набор на платную форму в 2025 году

В целом же набор в вузы сохраняется на уровне 2024 года. Поэтому в текущем году белорусские вузы готовы набрать 48,3 тысячи абитуриентов. Причем на бюджет план увеличен на 400 человек, в итоге планируется принять примерно 31,8 тысячи студентов. Из них 3,9 тысячи (12,3%) примут на педагогические специальности, 3,4 тысячи (10,8%) — будущие медики, 2,8 тысячи (8,9%) — аграрии, и почти каждый четвертый — свыше 7,5 тысячи (23,6%) — инженеры.