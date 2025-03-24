Белорусские вузы сокращают набор на платную форму в 2025 году

Вузы Беларуси сокращают набор в 2025 году, сообщили в Министерстве образования.
Так, согласно плану приема в учреждения высшего образования на 2025-й, и с учетом наиболее востребованных экономикой специальностей и приведением в соответствие структуры набора в университеты при перспективе потребностей заказчиков кадров уменьшаются заявки вузов на платную форму обучения.
В целом же набор в вузы сохраняется на уровне 2024 года. Поэтому в текущем году белорусские вузы готовы набрать 48,3 тысячи абитуриентов. Причем на бюджет план увеличен на 400 человек, в итоге планируется принять примерно 31,8 тысячи студентов. Из них 3,9 тысячи (12,3%) примут на педагогические специальности, 3,4 тысячи (10,8%) — будущие медики, 2,8 тысячи (8,9%) — аграрии, и почти каждый четвертый — свыше 7,5 тысячи (23,6%) — инженеры.
Также на данный момент Минобразования формирует план приема на целевую подготовку. Целевые места утвердят и разместят на сайтах учреждений образования до 1 мая, а по педагогическим специальностям — до 1 июня.
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