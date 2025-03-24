Реставрация театра имени Чехова в Таганроге продлится три года

— В 2027 году наш театр отпразднует 200-летие. В связи с этим восстановление и модернизация становятся особенно важными. Планируем провести капитальный ремонт крыши и фасада, а также заменить старые инженерные коммуникации. Сегодня с подрядной организацией заключен контракт, — рассказала Светлана Камбулова.