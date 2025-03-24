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Реставрация театра имени Чехова в Таганроге продлится три года

В Таганроге заключили контракт на обновление театра имени Чехова.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля 2025 года в Таганроге начнут реставрацию драматического театра имени Чехова. Работы продлятся три года, до 31 августа 2027 года, в Telegram сообщила глава города Светлана Камбулова.

— В 2027 году наш театр отпразднует 200-летие. В связи с этим восстановление и модернизация становятся особенно важными. Планируем провести капитальный ремонт крыши и фасада, а также заменить старые инженерные коммуникации. Сегодня с подрядной организацией заключен контракт, — рассказала Светлана Камбулова.

Глава приморского города выразила уверенность, что будущее обновление станет важной вехой в истории театра.

Добавим, все запланированные работы проведут в рамках национального проекта «Семья». Финансировать проект будут за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.