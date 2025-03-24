В вузе Петербурга создали устройство для доставки контейнеров с помощью малой авиации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали устройство барабанного типа для обеспечения доставки контейнеров с помощью малой авиации в труднодоступную местность. Разработку можно применять для доставки медикаментов и оборудования в зоны бедствия, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Сама идея увеличения эффективности сброса посредством барабанной системы не нова. Однако наш проект разработан с нуля с представлениями не об авиации времен Интербеллума, а о современной ситуации, в которой все больше задач выполняется различного вида миниатюрными беспилотными авиационными системами. Конкретнее, предполагается использовать изделие с беспилотниками самолетного типа, имеющими большую грузоподъемность, дальность и скорость. В связи с особенностями доставки полезной нагрузки с такой платформы в расширение изделия встроен баллистический интегратор, позволяющий определять точку падения доставки полезной нагрузки», — привели в пресс-службе слова одного из разработчиков устройства, студента второго курса по направлению «Системы управления летательными аппаратами» Андрея Христенко.
Уточняется, что изделие можно применять в самых различных ситуациях: это быстрая доставка медикаментов и оборудования в зонах бедствия, доставка мелкогабаритных грузов в сложнодоступные районы, применение в сельском хозяйстве. Экологи могут применить разработку для мониторинга окружающей среды. Большая часть деталей устройства выполнена с помощью аддитивных технологий, что позволяет производить изделие быстро и не требует высокой квалификации кадров.
По данным пресс-службы, использование баллистического интегратора в совокупности с изделием позволяет говорить о его уникальности. В дальнейшем планируется оптимизация конструкции, что сделает изделие легче, проще в изготовлении и надежнее.