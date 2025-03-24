В вузе Петербурга создали устройство для доставки контейнеров с помощью малой авиации

«Сама идея увеличения эффективности сброса посредством барабанной системы не нова. Однако наш проект разработан с нуля с представлениями не об авиации времен Интербеллума, а о современной ситуации, в которой все больше задач выполняется различного вида миниатюрными беспилотными авиационными системами. Конкретнее, предполагается использовать изделие с беспилотниками самолетного типа, имеющими большую грузоподъемность, дальность и скорость. В связи с особенностями доставки полезной нагрузки с такой платформы в расширение изделия встроен баллистический интегратор, позволяющий определять точку падения доставки полезной нагрузки», — привели в пресс-службе слова одного из разработчиков устройства, студента второго курса по направлению «Системы управления летательными аппаратами» Андрея Христенко.