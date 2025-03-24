Ограничения на посещение лесов начали снимать после дождей

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Веденные ранее ограничения на посещение гражданами лесных угодий отменяются после прохождения в республики обильных дождей, свидетельствуют данные Министерства лесного хозяйства Беларуси.
В настоящее время подобные меры действуют в Борисовском районе Минской области и Столинском на Брестчине. В Могилевской области таких районов семь — Бобруйский, Кировский, Климовичский, Костюковичский, Могилевский, Хотимский и Шкловский.
На Гомельщине разрешено посещать леса в пяти районах — Буда-Кошелевском, Житковичском, Жлобинском, Петриковском и Рогачевском. Во всех остальных пока действуют ограничения.
По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, ночью 25 марта дожди ожидаются на большей части территории Беларуси, днем — на востоке. Это значит, что в связи со снижением уровня пожарной опасности местные власти смогут отменить ранее введенные ограничения.
Напомним, при введении ограничений гражданам в лес заходить можно, однако запрещено въезжать в него на автомобиле. Также нельзя разводить костры и проводить массовые мероприятия — например, турслеты и коллективные выезды с палатками.