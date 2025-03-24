Воронежцы в 21 раз напишут «Тотальный диктант»

В Воронежской области 5 апреля в 21 раз пройдет образовательная акция «Тотальный диктант». Регистрация участников начнется со среды, 26 марта, сообщили в пресс-службе облправительства.
Основной площадкой диктанта станет образовательный центр «Содружество» на улице Академика Конопатова, 9, который сможет вместить 120 человек. Кроме того, образовательная акция пройдет в библиотеках, школах и вузах региона.
Автором текста для диктанта в этом году стала лауреат Международного почетного диплома Андерсена Марина Москвина. Дикторами станут актер театра и кино, главный режиссер Воронежского театра юного зрителя им. С. Я. Маршака Максим Иванов, а также актриса кино и переводчик Марина Ведяскина.