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Воронежцы в 21 раз напишут «Тотальный диктант»

Регистрация участников начнется со среды, 26 марта.

В Воронежской области 5 апреля в 21 раз пройдет образовательная акция «Тотальный диктант». Регистрация участников начнется со среды, 26 марта, сообщили в пресс-службе облправительства.

Основной площадкой диктанта станет образовательный центр «Содружество» на улице Академика Конопатова, 9, который сможет вместить 120 человек. Кроме того, образовательная акция пройдет в библиотеках, школах и вузах региона.

Автором текста для диктанта в этом году стала лауреат Международного почетного диплома Андерсена Марина Москвина. Дикторами станут актер театра и кино, главный режиссер Воронежского театра юного зрителя им. С. Я. Маршака Максим Иванов, а также актриса кино и переводчик Марина Ведяскина.