В Москве суд рассматривает дело экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова

Что касается вывода средств из «Интеркоммерца», следствие полагает, что Иванов организовал его через фиктивные договоры купли-продажи валюты. Таким образом, ему с сообщниками вменяют растрату ~около 3,9 млрд руб.~ По этим эпизодам против Иванова и Филатова возбудили дело о растрате в особо крупном размере и легализации похищенного (ч. 4 ст. 160 и ст. 174.1 УК). Оба вину не признают. Помимо них, по этому делу проходят еще несколько человек (бывший председатель правления банка, его топ-менеджеры и гражданин Германии), они на свободе, объявлены в международный розыск.