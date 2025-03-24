Сотрудники МЧС помогли ребенку в детской стоматологии в Борисове

В Борисове МЧС вызвали, чтобы помочь ребенку в детской стоматологической больнице. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел 24 марта в районном центре. Так, спасателей вызвали утром в Борисовскую детскую стоматологическую больницу. На месте выяснилось, что ребенок, ожидая приема у стоматолога, засунул ногу между металлическими сидениями. Обратно высунуть ногу у маленького пациента не получилось, в стоматологию вызвали МЧС.
Чтобы освободить ногу ребенку спасатели использовали гидравлический инструмент. Медпомощь мальчику не потребовалась.
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