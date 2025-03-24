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Сотрудники МЧС помогли ребенку в детской стоматологии в Борисове

В Борисове МЧС вызвали для ребенка в детской стоматологии.

Источник: Комсомольская правда

В Борисове МЧС вызвали, чтобы помочь ребенку в детской стоматологической больнице. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 24 марта в районном центре. Так, спасателей вызвали утром в Борисовскую детскую стоматологическую больницу. На месте выяснилось, что ребенок, ожидая приема у стоматолога, засунул ногу между металлическими сидениями. Обратно высунуть ногу у маленького пациента не получилось, в стоматологию вызвали МЧС.

Чтобы освободить ногу ребенку спасатели использовали гидравлический инструмент. Медпомощь мальчику не потребовалась.

Между тем под Гомелем 85-летний водитель «ВАЗ» не пропустил грузовик и погиб на месте: «Жигули» оказались под грузовиком".

И СК сообщил, что в Минске четверо друзей скинулись на вечеринку, но выжили после нее не все.