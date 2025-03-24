Власти Калачинска объяснили, почему вода в райцентре Омской области воняет

В администрации Калачинского района прокомментировали проблемную ситуацию с водопроводной водой, на которую местные жители пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину. Напомним, по оценке местных жителей, с марта месяца вода в кране приобрела неприятный запах и подозрительный вид.
В районной администрации считают, что причиной неприятного запаха стало снижение кислорода в реке Оми, откуда идет водоснабжение города. Из-за этого она приобрела аромат болота, который не исчезает даже после очистки.
«По данным проб, взятых специалистами Обь-Иртышского УГМС, содержание кислорода в воде составляет сейчас всего 1,0 мг/л», пояснили в администрации.
Также в ведомстве напомнили, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2017 году — водопроводная вода воняла, пока не вскрылась река. Качество водопроводной воды контролируется.
Ранее мы писали, что в Оми выявили высокое содержание ртути.