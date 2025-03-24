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Власти Калачинска объяснили, почему вода в райцентре Омской области воняет

Запах болота появился из-за снижения кислорода в Оми.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Калачинского района прокомментировали проблемную ситуацию с водопроводной водой, на которую местные жители пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину. Напомним, по оценке местных жителей, с марта месяца вода в кране приобрела неприятный запах и подозрительный вид.

В районной администрации считают, что причиной неприятного запаха стало снижение кислорода в реке Оми, откуда идет водоснабжение города. Из-за этого она приобрела аромат болота, который не исчезает даже после очистки.

«По данным проб, взятых специалистами Обь-Иртышского УГМС, содержание кислорода в воде составляет сейчас всего 1,0 мг/л», пояснили в администрации.

Также в ведомстве напомнили, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2017 году — водопроводная вода воняла, пока не вскрылась река. Качество водопроводной воды контролируется.

Ранее мы писали, что в Оми выявили высокое содержание ртути.