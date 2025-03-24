Комитет ГД одобрил запрет на массовый телефонный обзвон без согласия

«Массовые и (или) автоматические телефонные вызовы в сети связи общего пользования (далее — массовые вызовы) должны осуществляться при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение массовых вызовов», — говорится в тексте поправки к законопроекту, размещенной в думской электронной базе.