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Почти 40 улиц в станице Вешенской Ростовской области остались без электричества

В станице Вешенской Ростовской области произошло отключение электричества.

Источник: Комсомольская правда

Почти 40 улиц в станице Вешенской Ростовской области временно остались без электричества из-за технологического нарушения в сети. Об этом 24 марта сообщили в телеграм-канале АО «Донэнерго».

Авария на сетях произошла примерно в 14:41. После этого под отключение частично попали улицы: Сердинова, Островского, Комсомольская, Малиновского, Никулина, Булавина, Лесная, Кривошлыкова, Сосновая и другие.

Восстановить подачу электроэнергии пообещали в течение трех часов. Подключение должны возобновить без дополнительного предупреждения.