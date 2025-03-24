Почти 40 улиц в станице Вешенской Ростовской области остались без электричества

Почти 40 улиц в станице Вешенской Ростовской области временно остались без электричества из-за технологического нарушения в сети. Об этом 24 марта сообщили в телеграм-канале АО «Донэнерго».
Авария на сетях произошла примерно в 14:41. После этого под отключение частично попали улицы: Сердинова, Островского, Комсомольская, Малиновского, Никулина, Булавина, Лесная, Кривошлыкова, Сосновая и другие.
Восстановить подачу электроэнергии пообещали в течение трех часов. Подключение должны возобновить без дополнительного предупреждения.