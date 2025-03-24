Треть больных туберкулезом в Крыму — жители новых регионов

«В прошлом году заболеваемость среди взрослых была на уровне 34 человека на сто тысяч населения. Также есть больные, которые продолжают лечение и остаются больными с активной формой туберкулеза — это около 80 человек. В последнее время у нас очень большая группа контактных по туберкулезу, с которыми мы активно работаем для того, чтобы предотвратить у них заболеваемость», — сказала Ткаченко.