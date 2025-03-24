Минлесхоз сказал, что будет с новогодними елями в Беларуси

Минлесхоз отметил, что проблема усыхания еловых насаждений все заметнее для Беларуси. Министр лесного хозяйства Александр Кулик отметил, что с усыханием сосны в стране удалось справиться, а вот с усыханием ели все сложнее.
Причина — в изменении климата. Ель становится «северной» породой.
«Есть сосна, она более пышная и стоит дольше», — отметил Александр Кулик на вопрос о новогоднем праздничном атрибуте.
Лесоводы уже сегодня думают, чем заменить ель. Они создают плантации лиственницы. Среди перспективных пород также бук.
Кстати, узнали цены на ряд животных, которых продают белорусские зоопарки: «Дикобраз — 350 рублей, императорский удав — 250, мини-курочка — три рубля, таракан мадагаскарский — рубль» (все подробности здесь).
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