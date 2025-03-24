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Минлесхоз сказал, что будет с новогодними елями в Беларуси

Минлесхоз назвал дерево, которое в перспективе заменит новогоднюю ель.

Источник: Комсомольская правда

Минлесхоз отметил, что проблема усыхания еловых насаждений все заметнее для Беларуси. Министр лесного хозяйства Александр Кулик отметил, что с усыханием сосны в стране удалось справиться, а вот с усыханием ели все сложнее.

Причина — в изменении климата. Ель становится «северной» породой.

«Есть сосна, она более пышная и стоит дольше», — отметил Александр Кулик на вопрос о новогоднем праздничном атрибуте.

Лесоводы уже сегодня думают, чем заменить ель. Они создают плантации лиственницы. Среди перспективных пород также бук.

Кстати, узнали цены на ряд животных, которых продают белорусские зоопарки: «Дикобраз — 350 рублей, императорский удав — 250, мини-курочка — три рубля, таракан мадагаскарский — рубль» (все подробности здесь).

Мы писали, что мощные магнитные бури обрушатся на Землю с 24 по 27 марта — что ждать белорусам (здесь подробнее).