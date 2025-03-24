Подъем воды, осадки и пыльная буря: где во вторник объявлено штормовое предупреждение

25 марта на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются осадки, ночью временами сильные осадки (дождь, снег), временами туман. Ветер на западе, востоке области — порывы скоростью 15−20 м/с.
В Алматы ночью и утром ожидается туман.
В Конаеве ночью ожидается туман. Ветер: порывы скоростью 15−20 м/с.
25 марта в горных районах области Жетісу ожидаются осадки (дождь, снег). На востоке, в горных районах области ночью и утром туман. Ветер на востоке, в центре, горных районах области — порывы скоростью 15−20 м/с, в районе Алакольских озер временами порывы скоростью 23−28 м/с.
В Талдыкоргане 25 марта ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с.
Также, в области Жетісу в связи с прогнозом сильных осадков с
25 марта ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман.
Вместе с тем, в Акмолинской области в период
25 марта на юге, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер на севере, в горных районах области скоростью 15−20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается гроза. Также, в Туркестанской области в связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах
В Восточно-Казахстанской области в период
25 марта ночью и утром на севере, юге, в центре области Абай ожидаются снег, метель, гололед. Ветер на западе, севере, в центре области скоростью 15−20 м/с, порывы скоростью 25 м/с.
В Семее 25 марта ночью ожидаются снег, метель, гололед. Ветер — порывы скоростью 15−20 м/с.
Вместе с тем, в области Абай в период
25 марта в Карагандинской области ожидается на севере, юге области временами туман. На дорогах гололедица. Ночью на севере, востоке области ветер, порывы скоростью 15−18 м/с. В Караганде ночью и утром ожидается туман. На дорогах гололедица. 25 марта в области Ұлытау ночью и утром на севере, востоке, в центре области ожидается туман. На западе, востоке, в центре области ветер, временами порывы скоростью 15−20 м/с.
В Жезказгане ночью и утром ожидается туман. Ветер утром и днем: порывы скоростью 15−20 м/с.
В Павлодарской области ночью ожидается ветер на севере, востоке, юге — порывы скоростью 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ночью на востоке области, днем на западе, севере области ожидается ветер — порывы скоростью 15−20 м/с.
В Петропавловске 25 марта днем ожидается ветер: порывы скоростью 15−20 м/с.
25 марта в Жамбылской области ожидаются ночью на западе, юге, в горных районах области осадки, гололед, в горных районах области — временами сильные осадки (дождь, снег), днем в горных районах области осадки (дождь, снег), гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ветер скоростью 15−20 м/с, порывы скоростью 23 м/с.
В Таразе 25 марта ожидается ночью и утром дождь. Временами туман. Ветер утром и днем — порывы скоростью 15−20 м/с.
В Костанайской области ожидается ночью и утром на юге, востоке области туман.
25 марта на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ночью на севере, в центре области ветер скоростью 15−20 м/с, днем скорость ветра также 15−20 м/с, на севере, в центре области порывы скоростью 23 м/с.
В Кызылорде 25 марта ветер — скорость 15−20 м/с.