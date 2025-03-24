Подъем воды, осадки и пыльная буря: где во вторник объявлено штормовое предупреждение

25 марта на юге, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер на севере, в горных районах области скоростью 15−20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается гроза. Также, в Туркестанской области в связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах 25—26 марта 2025 года ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.