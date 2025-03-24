Последние новости к вечеру 24 марта 2025 года

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО актера Михаила Ефремова, осужденного в 2020 году за смертельное ДТП. В суде он заявил, что отказался от алкоголя и больше не сядет за руль. Также актер отметил, что хочет вернуться к профессии.