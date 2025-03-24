Последние новости к вечеру 24 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 24 марта 2025 года.
Суд принял решение по УДО Михаила Ефремова
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО актера Михаила Ефремова, осужденного в 2020 году за смертельное ДТП. В суде он заявил, что отказался от алкоголя и больше не сядет за руль. Также актер отметил, что хочет вернуться к профессии.
Путин обсудил с президентом ОАЭ диалог с США по Украине
24 марта Владимир Путин и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайан провели телефонный разговор. Лидер ОАЭ поддержал усилия России и США по урегулированию конфликта, а Путин поблагодарил его за посредничество в обмене пленными.
ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
Российские военные уничтожили технику ВСУ на границе Белгородской области, сорвав попытку проникновения украинских боевиков. Противник использовал инженерную машину разграждения, ББМ и мобильную технику.
Песков подтвердил, что Путин подарил Трампу портрет
Путин подарил Трампу портрет американского лидера, сообщил Песков. По его словам, это был личный подарок, и Кремль не будет раскрывать подробности. Ранее спецпосланник США заявил, что портрет был создан ведущим российским художником.
Посадившего лайнер в поле пилота «Уральских авиалиний» уволили
Второй пилот Эдуард Семенов, участвовавший в посадке Airbus A320 в поле под Новосибирском в 2023 году, уволен из «Уральских авиалиний». В компании пояснили, что он не прошел медкомиссию и отказался от предложенной наземной работы.