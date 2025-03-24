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Сколько случаев депрессии фиксируют в Беларуси

По данным за 2024 год, в Беларуси выявлено около 510 тыс. случаев депрессии, или приблизительно у 5,6% населения. Такие цифры назвала Светлана Долженко, психолог психологического отделения ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья», в пресс-центре «Дома прессы».

Источник: Freepik

По словам специалиста, за 2024 год Беларусь заняла восьмое место среди всех стран мира по установлению психических расстройств.

В целом же в мире депрессия занимает второе место по распространенности, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. Депрессией страдают 3,8% населения.

При этом многие не обращаются за помощью. Каждый четвертый человек страдает тревожно-депрессивным расстройством или расстройствами адаптации.

Светлана Долженко отмечает, что люди стали сами замечать изменения в своем ментальном здоровье, и в этом есть положительная тенденция. Это может быть апатия, проблемы со сном, потеря аппетита и работоспособности.

Специалист советует больше общаться с родственниками и близкими людьми, чтобы не оставаться наедине со своими переживаниями. Для профилактики ментального здоровья нужно следить за своим физическим состоянием и сном, правильно питаться, сокращать вредные привычки. Важно также уделять время отдыху. При этом наиболее уязвимы в плане психического здоровья подростки и пожилые люди.