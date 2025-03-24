Сколько случаев депрессии фиксируют в Беларуси

Специалист советует больше общаться с родственниками и близкими людьми, чтобы не оставаться наедине со своими переживаниями. Для профилактики ментального здоровья нужно следить за своим физическим состоянием и сном, правильно питаться, сокращать вредные привычки. Важно также уделять время отдыху. При этом наиболее уязвимы в плане психического здоровья подростки и пожилые люди.