Сколько случаев депрессии фиксируют в Беларуси

По словам специалиста, за 2024 год Беларусь заняла восьмое место среди всех стран мира по установлению психических расстройств.
В целом же в мире депрессия занимает второе место по распространенности, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. Депрессией страдают 3,8% населения.
При этом многие не обращаются за помощью. Каждый четвертый человек страдает тревожно-депрессивным расстройством или расстройствами адаптации.
Светлана Долженко отмечает, что люди стали сами замечать изменения в своем ментальном здоровье, и в этом есть положительная тенденция. Это может быть апатия, проблемы со сном, потеря аппетита и работоспособности.
Специалист советует больше общаться с родственниками и близкими людьми, чтобы не оставаться наедине со своими переживаниями. Для профилактики ментального здоровья нужно следить за своим физическим состоянием и сном, правильно питаться, сокращать вредные привычки. Важно также уделять время отдыху. При этом наиболее уязвимы в плане психического здоровья подростки и пожилые люди.