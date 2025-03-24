Планетологи усомнились в наличии подводных вулканов на юпитерианском спутнике

Это связано с тем, что недра Европы недостаточно сильно напряжены, что мешает формированию крупных трещин, чья длина превышает 10−12 км. Так как очаги магматизма в мантии Европы расположены на глубине в 300−400 км, этого явно недостаточно для формирования активного и стабильного потока расплавленных пород, необходимых для поддержания вулканической активности на поверхности. По этой причине Бирн и его коллеги сомневаются в том, что вулканическая и геотермальная активность оказывают существенное влияние на химический состав подледного океана Европы и его способность поддерживать жизнь.