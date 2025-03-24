Планетологи усомнились в наличии подводных вулканов на юпитерианском спутнике

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Американские планетологи открыли свидетельства того, что на дне подледного океана Европы, потенциально обитаемого спутника Юпитера, отсутствует большое число подводных вулканов, которые в прошлом считались одним из главных источников водорода и необходимых для жизни микроэлементов. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Nature Astronomy.
«Низкий уровень геологического напряжения в недрах Европы препятствует образованию в них трещин, по которым расплавленная магма могла бы подниматься к поверхности каменистой части данного спутника Юпитера. В результате этого объем достигающих поверхности расплавов будет в 10 тыс. раз ниже, чем требуется для начала извержения вулкана. Это ставит под сомнение теории о том, что подводные вулканы Европы существенным образом влияют на возможную обитаемость ее океанов», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа американских планетологов под руководством доцента Университета Вашингтона в Сент-Луисе (WUSTL) Пола Бирна при разработке детальной компьютерной модели, описывающей структуру недр Европы. Ученых давно интересует то, как устроены центральные регионы данного спутника Юпитера, в недрах которого присутствует теплый подледный океан глубиной в примерно сто километров.
Этот океан, по словам Бирна и его коллег, контактирует с поверхностью каменистого ядра Европы, чьи недра постоянно прогреваются до очень высоких температур в результате гравитационных взаимодействий с Юпитером. Эти процессы, как предполагают многие ученые, могут порождать очаги вулканической активности и связанные с ними геотермальные источники, потенциально насыщающие океан Европы водородом и важными для жизни микроэлементами.
Для проверки этой идеи ученые просчитали то, как ведет себя частично расплавленная мантия Европы, расположенная на глубине в несколько сот километров от поверхности ядра данной луны Юпитера. Проведенные исследователями расчеты указали на то, что магма в недрах Европы фактически не способна порождать так называемые дайки — узкие трещины и расселины в породах мантии и коры, по которым расплавленные породы могут достигать поверхности ее ядра.
Это связано с тем, что недра Европы недостаточно сильно напряжены, что мешает формированию крупных трещин, чья длина превышает 10−12 км. Так как очаги магматизма в мантии Европы расположены на глубине в 300−400 км, этого явно недостаточно для формирования активного и стабильного потока расплавленных пород, необходимых для поддержания вулканической активности на поверхности. По этой причине Бирн и его коллеги сомневаются в том, что вулканическая и геотермальная активность оказывают существенное влияние на химический состав подледного океана Европы и его способность поддерживать жизнь.
Потенциально обитаемая луна Юпитера.
Европа представляет собой один из четырех крупнейших спутников Юпитера. Ее поверхность покрыта льдом, под которым существует многокилометровый океан из жидкой воды. Сегодня планетологи считают его одним из вероятных очагов внеземной жизни. В пользу этого говорит то, что данный водоем обменивается газами и минералами со льдом на поверхности, а также содержит в себе водород и некоторые другие вещества, способные поддерживать жизнь микробов.