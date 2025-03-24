Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия вошла в топ-20 российских регионов по вводу нового жилья

Регионы сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия заняла 18-е место в рейтинге среди российских регионов по вводу жилья. Согласно аналитике РИА Новости, в 2024 году на одного жителя республики приходилось 0,83 квадратных метров жилья. Изменение по сравнению с прошлым годом составляет один процент.

Всего в прошлом году в Башкирии было введено 3348 тысяч квадратных метров. Удельный вес регионального объема построенного жилья в общероссийском объеме составляет 3,1%.

Лидерами рейтинга стали Ленинградская область, Чечня, Тюменская область, на другом конце топа расположились Магаданская, Мурманская области, Чукотский автономный округ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.