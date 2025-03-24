Башкирия вошла в топ-20 российских регионов по вводу нового жилья

Башкирия заняла 18-е место в рейтинге среди российских регионов по вводу жилья. Согласно аналитике РИА Новости, в 2024 году на одного жителя республики приходилось 0,83 квадратных метров жилья. Изменение по сравнению с прошлым годом составляет один процент.
Всего в прошлом году в Башкирии было введено 3348 тысяч квадратных метров. Удельный вес регионального объема построенного жилья в общероссийском объеме составляет 3,1%.
Лидерами рейтинга стали Ленинградская область, Чечня, Тюменская область, на другом конце топа расположились Магаданская, Мурманская области, Чукотский автономный округ.
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