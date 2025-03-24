Ситуация с ОРВИ в Калининградской области стала улучшаться

В Калининградской области заболеваемость ОРВИ пошла на спад. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора региона Елена Бабура на пресс-конференции в понедельник, 24 марта.
«Уже третью неделю мы отмечаем снижение числа заболевших. А число заболевших — это люди, которые обращаются в медицинские учреждения с симптомами респираторной вирусной инфекции. Мы видим снижение заболеваемости по всем возрастным группам, прежде всего и первоначально — по детскому населению, а именно в возрастной группе 7−14 лет. Они у нас и отреагировали по росту первыми, и снижаются первыми», — сообщила Елена Бабура.
Глава регионального Роспотребнадзора отметила, что для детей применяли самую серьёзную противоэпидемическую меру — временное приостановление учебного процесса. Было также рекомендовано носить маски.
«Но уровень заболеваемости пока остаётся высоким. Мы видим изменение этиологической структуры. Что это значит? Мы же смотрим, чем вообще народ болеет в плане респираторной вирусной инфекции. Пока преобладает вирус гриппа, но гриппа группы А сменился на вирус гриппа В. Это ещё один такой прогностический признак положительный, который говорит о затихании инфекционного процесса. Мы на спаде заболеваемости», — сообщила Елена Бабура.
Кроме этого, сейчас гуляют риновирусные инфекции, которые особенно опасны для маленьких детей. Люди также продолжают болеть ковидом, и, как отметила главный санитарный врач региона, он стал «обычным сезонным заболеванием».