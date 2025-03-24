Ситуация с ОРВИ в Калининградской области стала улучшаться

«Уже третью неделю мы отмечаем снижение числа заболевших. А число заболевших — это люди, которые обращаются в медицинские учреждения с симптомами респираторной вирусной инфекции. Мы видим снижение заболеваемости по всем возрастным группам, прежде всего и первоначально — по детскому населению, а именно в возрастной группе 7−14 лет. Они у нас и отреагировали по росту первыми, и снижаются первыми», — сообщила Елена Бабура.