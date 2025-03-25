В бахчисарайском зоопарке появились на свет филинята

«Сначала мамка отложила одно яйцо, через три дня еще одно, и еще через три — последнее. Поэтому все они разные по размеру. Разница всего неделя, но младший очень выделяется на фоне остальных», — рассказал директор Бухчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.