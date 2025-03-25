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В бахчисарайском зоопарке появились на свет филинята

Малыши находятся под присмотром матери.

Источник: Бахчисарайский парк миниатюр

Птенцы филинов появились на свет в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр. Малышей кормит и греет мать, а с ветки за их безопасностью следит филин-отец.

«Сначала мамка отложила одно яйцо, через три дня еще одно, и еще через три — последнее. Поэтому все они разные по размеру. Разница всего неделя, но младший очень выделяется на фоне остальных», — рассказал директор Бухчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.

Филин —один из самых крупных представителей отряда совообразных. Численность этой птицы в дикой природе постепенно сокращается, поэтому филин занесен в Красную книгу России.