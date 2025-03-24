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СИЗО на Володарского в Минске реконструируют и откроют там общепит и офисы

Бывший СИЗО на Володарского в Минске реконструируют и будут использовать по другому назначению.

Источник: Комсомольская правда

Бывший следственный изолятор, который находится в самом центре Минска на улице Володарского, будет реконструирован, после чего его будут использовать по другому назначению. Об этом, как пишут «Минск-Новости», рассказал директор КУП «Минская спадчина» Александр Кохан.

Он отметил, что Пищаловский замок — единственный из сохранившихся на территории Минска, 2025 году ему исполняется 200 лет.

— С момента постройки практически не изменился, и наша задача — его сохранить, — констатировал специалист. В целях осуществления будущей реставрации Пищаловского уже провели комплекс научных исследований. Архитектурно-планировочная концепция согласована, при этом на самой территории комплекса, как планируется, будут сохранены пять зданий. Что касается будущего назначения Пищаловского замка, то его назначение будет полностью изменено.

— На нижних этажах планируем разместить объекты общественного питания, операторами которых выступят государственные предприятия. На этажах повыше предполагается разместить административные помещения, — сказал Александр Кохан.

Помимо этого, на территории комплекса предусмотрена организация и обустройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий.

Ранее мы писали о том, что юморист Сергей Дроботенко назвал в Минске три темы, на которые никогда не будет шутить (тут про это и не только).