СИЗО на Володарского в Минске реконструируют и откроют там общепит и офисы

— С момента постройки практически не изменился, и наша задача — его сохранить, — констатировал специалист. В целях осуществления будущей реставрации Пищаловского уже провели комплекс научных исследований. Архитектурно-планировочная концепция согласована, при этом на самой территории комплекса, как планируется, будут сохранены пять зданий. Что касается будущего назначения Пищаловского замка, то его назначение будет полностью изменено.