В МЧС рассказали о готовности Анапы к летнему сезону

Сейчас борьба идет с тем, что уже вылилось в течение месяца, когда, скажем так, никто ничего не сообщал, и тихо все это выливалось. Поэтому работы очень много, очень много. Уже очищенный песок пойдет на строительные работы для Министерства обороны.