В МЧС рассказали о готовности Анапы к летнему сезону

Воронов рассказал, что сейчас на черноморском побережье постоянно работает оперативная группа ведомства. Специалист отметил, что большую часть нефти удалось собрать, но при нагревании воды велика вероятность, что частички нефтепродуктов всплывут и их понесет к берегу. Об этом пишет RTVI.
Один из затонувших в декабре танкеров полностью утилизировали. Чтобы вытекший из него мазут не растекался, вокруг сделали специальную насыпь. Практически завершена откачка мазута из трюма второго судна. Кроме того, специалисты локализовали возможную утечку, отметил Воронов.
Сейчас борьба идет с тем, что уже вылилось в течение месяца, когда, скажем так, никто ничего не сообщал, и тихо все это выливалось. Поэтому работы очень много, очень много. Уже очищенный песок пойдет на строительные работы для Министерства обороны.
По словам Воронова о снятии режима ЧС федерального уровня говорить пока рано. Это случится только после того, как будет завершена откачка мазута с затонувших танкеров, а специалисты подтвердят уборку большей части нефтепродуктов, осевших на дно или прилипших к различным береговым объектам — пирсам и др.
Разлив мазута в Керченском проливе произошел 15 декабря 2024 года, 18 декабря к ликвидации последствий катастрофы приступили свыше 4 тысяч волонтеров. Тяжелые нефтепродукты опустились на дно, и их периодически выбрасывает на черноморские пляжи от Анапы до Севастополя.
Эколог, основатель и директор «Центра чистой природы 12−15» Александр Люкшин в интервью «ВФокусе Mail» указывал, что на очищение побережья может уйти весь 2025 год. Для ликвидации видимых последствий может понадобится еще больше времени. По мнению Люкшина другие последствия будут влиять на экосистему около 10 лет.