Из «Уральских авиалиний» уволили второго пилота, посадившего A320 в поле

Пилот Эдуард Семенов, участвовавший в экстренной посадке Airbus A320 в пшеничном поле в Новосибирской области осенью 2023 года, был уволен из «Уральских авиалиний». Он пытался вернуться к работе, но его не допустили к полетам. Ранее компанию покинул командир экипажа Сергей Белов. В 2024 году по итогам повторного расследования Росавиация рекомендовала проверить подготовку инструкторов, отвечающих за обучение летчиков. Ведомство заявило о низком уровне летной работы и ошибках экипажа.