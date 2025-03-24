Разработана ИИ-система для мониторинга производственных процессов

Нейросеть сначала обучается на большом массиве неразмеченных видеозаписей и самостоятельно выделяет ключевые признаки без участия разметчиков. Затем проходит дообучение на небольшой размеченной выборке и адаптация под конкретные задачи. Система показала высокую скорость обработки видеопотоков, что делает ее пригодной для применения в реальном времени в промышленных условиях, подытожили исследователи.