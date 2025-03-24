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В ГАИ Минска напомнили водителям о правилах езды во время непогоды

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выбирать скоростной режим, не совершать необдуманных маневров — эти и другие правила езды во время непогоды помогут избежать неприятностей на дороге, напомнили водителям в УГАИ УВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

При ухудшении погодных условий водителям транспортных средств необходимо выбирать безопасную скорость, не совершать необдуманные маневры, исключить резкие разгоны и торможения. При ухудшении видимости включать ближний свет фар.

«Во время дождя из-за мокрого асфальта значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Во избежание аквапланирования проезжайте лужи на постоянной скорости. Не пытайтесь проехать через подтопленный участок дороги, поскольку это может привести к гидроудару и поломке двигателя. Если из-за интенсивности осадков продолжать движение невозможно, вам следует остановиться за пределами проезжей части, включив при этом аварийную световую сигнализацию. Возобновлять движение рекомендуется только после улучшения погодных условий», — рассказали в ГАИ.

Пешеходам также следует осуществлять передвижение с осторожностью, особенно вблизи проезжей части и на ней. «Перед переходом дороги остановитесь, убедитесь в отсутствии движущихся в вашу сторону транспортных средств, после чего перейдите дорогу», — отметили в ГАИ.