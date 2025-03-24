В ГАИ Минска напомнили водителям о правилах езды во время непогоды

«Во время дождя из-за мокрого асфальта значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Во избежание аквапланирования проезжайте лужи на постоянной скорости. Не пытайтесь проехать через подтопленный участок дороги, поскольку это может привести к гидроудару и поломке двигателя. Если из-за интенсивности осадков продолжать движение невозможно, вам следует остановиться за пределами проезжей части, включив при этом аварийную световую сигнализацию. Возобновлять движение рекомендуется только после улучшения погодных условий», — рассказали в ГАИ.