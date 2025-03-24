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В Батайске временно отключат воду в западной части города

1 апреля в Батайске ограничат водоснабжение на 12 часов.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Батайска предупредили об отключении воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростовводрканала».

Согласно опубликованной информации, 1 апреля с 09:00 до 21:00 в западной части Батайска будет временно ограничено водоснабжение. Отключение затронет следующие районы: Северный, Центральный, Западный, РДВС и поселок Гайдара.

Причиной временных неудобств станет переподключение новой водопроводной линии по улице Энгельса к городским сетям.

— «Ростовводоканал» приносит извинения за временные неудобства. По всем вопросам можно обращаться в круглосуточный контакт-центр по телефону: 283−17−17, — говорится в сообщении ведомства.