В Батайске временно отключат воду в западной части города

Жителей Батайска предупредили об отключении воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростовводрканала».
Согласно опубликованной информации, 1 апреля с 09:00 до 21:00 в западной части Батайска будет временно ограничено водоснабжение. Отключение затронет следующие районы: Северный, Центральный, Западный, РДВС и поселок Гайдара.
Причиной временных неудобств станет переподключение новой водопроводной линии по улице Энгельса к городским сетям.
— «Ростовводоканал» приносит извинения за временные неудобства. По всем вопросам можно обращаться в круглосуточный контакт-центр по телефону: 283−17−17, — говорится в сообщении ведомства.