В Башкирии смертность от туберкулеза упала на 13%

В Башкирии улучшилась ситуация с туберкулезом. Согласно информации Министерства здравоохранения республики, в 2024 году в регионе было зарегистрировано 2 411 случаев активной формы туберкулёза, из которых 1 251 — впервые выявленные.
За последние три года количество больных сократилось на тысячу человек. За этот же период смертность от туберкулёза снизилась на 13,4%, и теперь заболевание не входит в десятку основных причин летальных исходов.
Основным учреждением, занимающимся борьбой с туберкулёзом в республике, является Республиканский клинический фтизиопульмонологический центр, который включает 10 филиалов в разных районах. Как отметили в минздраве, в центре используют передовые медицинские технологии и инновационные методы лечения, в том числе оказывают высокотехнологичную помощь пациентам.
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