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В Калининграде решён вопрос с загрязнением Паркового ручья

В Калининграде после проверки природоохранной прокуратуры суд обязал городские власти установить очистные сооружения на выпуске сточных вод в Парковый ручей.

Источник: Янтарный край

Муниципальное учреждение «Гидротехник» незаконно сбрасывало ливневые стоки через 19 выпусков без необходимой очистки.

Теперь администрации города предстоит оборудовать все выпуски современными очистными сооружениями. А «Гидротехник» должен официально оформить разрешение на пользование водным объектом.

За выполнением этих требований будет следить природоохранная прокуратура. Парковый ручей — важный водный объект города, который соединяет Верхнее озеро с парком «Центральный» через территорию зоопарка.

Решение суда уже вступило в законную силу, и городские власти обязаны его исполнить в установленные сроки.