В Калининграде решён вопрос с загрязнением Паркового ручья

Муниципальное учреждение «Гидротехник» незаконно сбрасывало ливневые стоки через 19 выпусков без необходимой очистки.
Теперь администрации города предстоит оборудовать все выпуски современными очистными сооружениями. А «Гидротехник» должен официально оформить разрешение на пользование водным объектом.
За выполнением этих требований будет следить природоохранная прокуратура. Парковый ручей — важный водный объект города, который соединяет Верхнее озеро с парком «Центральный» через территорию зоопарка.
Решение суда уже вступило в законную силу, и городские власти обязаны его исполнить в установленные сроки.