Депутаты предложили законодательно запретить подкармливать собак и кошек

Депутат от «Единой России» Владимир Самокиш рассказал, что вместе с коллегой-депутатом разработал поправку к КоАП, которая вводит штраф за воспрепятствование отлову бездомных животных. Еще одной поправкой депутаты предлагают установить штрафы для юрлиц, которые не вызывают службы отлова, если на их территории живут бездомные животные. Размер штрафов авторы поправок пока окончательно не установили. «Мы пока прописали минимальные [штрафы] 3 тыс. и 5 тыс. Но я считаю, что можно в одной логике идти и, соответственно, штрафовать очень сильно лесопилки, стройки и так далее за то, что они так относятся к животным», — пояснил Самокиш.