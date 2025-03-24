Длительные марафоны негативно воздействуют на «изоляцию» нервов

Ученые получили трехмерные снимки центральной нервной системы добровольцев за два дня до начала этих забегов и непосредственно сразу после их завершения, что позволило им всесторонне изучить, как тотальное истощение организма повлияло на работу нейронов и вспомогательных нервных клеток. В ходе этого анализа исследователи обнаружили, что участие в забеге привело не только к сокращению жировых запасов и истощению мышц у участников эксперимента, но и заметно, на 20−30%, уменьшило массу миелина в разных регионах их мозга.