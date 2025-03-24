Длительные марафоны негативно воздействуют на «изоляцию» нервов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Испанские нейрофизиологи обнаружили, что участие в длительных марафонах ведет не только к значительному уменьшению запасов жира и истощению мышц в организме бегунов, но и к существенному уменьшению в толщине миелиновой оболочки их нервов, изолирующей их от окружающей среды. Это говорит об опасности подобных тестов выносливости для носителей некоторых болезней мозга, пишут исследователи в статье в научном журнале Nature Metabolism.
«Проведенные нами наблюдения показывают, что количество миелина в мозге атлетов обратимым образом снижается и затем восстанавливается после длительных сессий очень тяжелых проверок выносливости. Это подтверждает результаты недавних опытов на грызунах и указывает на то, что присутствующие в миелине жиры могут в экстремальных ситуациях выступать в качестве резерва энергии для вспомогательных клеток мозга», — говорится в исследовании.
Это открытие было совершено группой испанских нейрофизиологов под руководством профессора Университета Страны Басков (Испания) Карлоса Матуте в рамках эксперимента, в ходе которого ученые проследили за переменами в структуре мозга 28 здоровых добровольцев после экстремальных физических нагрузок. Все они принимали участие в четырех сорокакилометровых марафонах, проходивших в 2022 и 2023 гг. в испанских городах Сан-Себастьян, Валенсия и в двух других регионах страны.
Ученые получили трехмерные снимки центральной нервной системы добровольцев за два дня до начала этих забегов и непосредственно сразу после их завершения, что позволило им всесторонне изучить, как тотальное истощение организма повлияло на работу нейронов и вспомогательных нервных клеток. В ходе этого анализа исследователи обнаружили, что участие в забеге привело не только к сокращению жировых запасов и истощению мышц у участников эксперимента, но и заметно, на 20−30%, уменьшило массу миелина в разных регионах их мозга.
Через две недели нейрофизиологи провели повторные замеры и обнаружили, что часть утерянных запасов миелина восстановилась, причем через два месяца состояние миелиновой оболочки мозга у всех добровольцев вернулось в норму. Это говорит о том, что подобные изменения являются полностью обратимыми, а сам миелин может не только ускорять передачу нервных импульсов и защищать нервные окончания от внешней среды, но и играть роль резерва энергии для вспомогательных клеток мозга.
Последнее, как отмечают ученые, помогает мозгу участников марафона переносить резкое снижение концентрации глюкозы в крови, однако истощение миелиновой оболочки может крайне негативно повлиять на состояние мозга у носителей бокового амиотрофического склероза и других нейродегенеративных заболеваний, при развитии которых нарушается выработка миелина. Это говорит в пользу того, что подобные тесты выносливости и похожие на них упражнения могут быть опасными для носителей этих болезней, подытожили ученые.
Об «изоляции» нервов.
Большая часть нейронов в мозге человека и в периферийной нервной системе покрыта так называемой миелиновой оболочкой. Она представляет собой сегментированный защитный слой из жировых молекул, который изолирует окончания нейронов от внешней среды. Ее повреждение приводит к тому, что нервы начинает «замыкать», что приводит к развитию сбоев в работе мозга и периферийных нейронов. К числу таких болезней относится рассеянный склероз, синдром Гийена-Барре, различные формы аутоиммунного энцефалита и неврита.