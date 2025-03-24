Названа дата общегородского субботника в Уфе

Мэрия Уфы объявила о проведении главного общегородского субботника в текущем году, который запланирован на 29 марта. Необычно ранние сроки уборки улиц объясняются аномально тёплой погодой и стремительным сходом снежного покрова.
Городские власти обращаются к жителям столицы с призывом активно включиться в благоустройство Уфы. Для наиболее инициативных участников подготовлено свыше шестисот поощрительных призов от партнёров акции.
Руководству всех предприятий и учреждений, независимо от формы собственности, поручено привести в порядок прилегающие территории, организовать архитектурную подсветку зданий, а также провести покрасочные работы фасадов, ограждений и других конструкций.
— Основную нагрузку по санитарной очистке города возьмут на себя коммунальные службы, — подчеркнули в администрации.
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