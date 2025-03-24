Ричмонд
+13°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа дата общегородского субботника в Уфе

В Уфе главный субботник пройдет 29 марта.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Уфы объявила о проведении главного общегородского субботника в текущем году, который запланирован на 29 марта. Необычно ранние сроки уборки улиц объясняются аномально тёплой погодой и стремительным сходом снежного покрова.

Городские власти обращаются к жителям столицы с призывом активно включиться в благоустройство Уфы. Для наиболее инициативных участников подготовлено свыше шестисот поощрительных призов от партнёров акции.

Руководству всех предприятий и учреждений, независимо от формы собственности, поручено привести в порядок прилегающие территории, организовать архитектурную подсветку зданий, а также провести покрасочные работы фасадов, ограждений и других конструкций.

— Основную нагрузку по санитарной очистке города возьмут на себя коммунальные службы, — подчеркнули в администрации.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.