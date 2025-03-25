С начала года в Калининградскую область ввезли около 13 тысяч тонн овощей и фруктов. Продукция прибыла из 21 страны. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
«С 1 января по 20 марта 2025 года управлением Россельхознадзора по Калининградской области проконтролирован ввоз около 13 тысяч тонн свежих плодов и овощей, прибывших на территорию региона из 21 страны мира. Объём импорта находится на уровне прошлогоднего показателя за аналогичный период, когда было ввезено 13,5 тысячи тонн», — сообщили в пресс-службе.
Основную долю в импорте составляли цитрусовые — 4,2 тысячи тонн. Их везли из Бразилии, ЮАР, Турции, Египта, Израиля, Марокко, Китая. Также импортировали фрукты — 5,6 тысячи тонн — включая яблоки и груши из Сербии, Турции, ЮАР (две тысячи тонн), виноград из Индии, Намибии, Перу, Чили и ЮАР (200 тонн), бананы из Эквадора (более 2,5 тысяч тонн).
Кроме того, в регион поступили ягоды (55 тонн), косточковые и бахчевые (48 тонн), экзотические фрукты и киви (700 тонн). Оставшуюся часть (три тысячи тонн) составили овощи: томаты, перец, кабачки, капуста, огурцы, чеснок, грибы, лук, морковь, имбирь, картофель и зелень. Вся эта продукция предназначена для потребителей и предприятий региона.
«Во время досмотра овощей свежих в 133 случаях (442 т) было выявлено пять видов карантинных вредителей и болезней, включая южноамериканскую томатную моль, западный цветочный трипс и различные вирусы томатов. Лабораторные исследования, проведённые Калининградским филиалом ФГБУ “ВНИИЗЖ”, подтвердили наличие карантинных вредителей и болезней. Заражённая продукция прошла обеззараживание или была уничтожена», — отметили в ведомстве. Остальную продукцию допустили к ввозу.