С начала года в Калининградскую область ввезли около 13 тысяч тонн овощей и фруктов

«С 1 января по 20 марта 2025 года управлением Россельхознадзора по Калининградской области проконтролирован ввоз около 13 тысяч тонн свежих плодов и овощей, прибывших на территорию региона из 21 страны мира. Объём импорта находится на уровне прошлогоднего показателя за аналогичный период, когда было ввезено 13,5 тысячи тонн», — сообщили в пресс-службе.