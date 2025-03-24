В МФТИ нашли способ экономично выращивать свежую зелень для Крайнего Севера

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Молодые ученые и студенты Московского физико-технического института (МФТИ) представили инновационный экономичный способ, который поможет обеспечить свежей зеленью и витаминами жителей отдаленных северных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе МФТИ, отметив, что применение новых установок вертикального земледелия повысит урожайность и улучшит витаминно-минеральный состав зелени.
«Технологическое решение позволяет ускорить рост микрозелени на 20%, увеличить содержание витаминов и микроэлементов на 10−15%. Установка представляет собой модульные системы вертикального земледелия с системой гидропоники, цифровым контролем параметров роста, озонатором для улучшения качества воды и системой циркуляции питательных веществ», — отметили в пресс-службе.
Созданная технология основана на воздействии электрических полей, которые стимулируют движение заряженных частиц внутри клеток растений. Это ускоряет их развитие и повышает питательную ценность.
Технология прошла тестирование на таких богатых витаминами культурах как микрозелень подсолнечника, кресс-салат и горох. Как отмечают ученые, микрозелень подсолнечника, помимо прочего, помогает снижать уровень радиационного воздействия на организм, что делает ее особенно ценной для жителей северных регионов с повышенным радиационным фоном.
Размеры установок варьируются, что позволяет адаптировать их под различные нужды — от небольших модулей для личного пользования до крупных промышленных решений. Себестоимость одной порции в 50 г зелени, по расчетам авторов, составляет всего 12 рублей.