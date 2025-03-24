ОАЦ: белорусские сайты будут недоступны из-за границы с вечера 24 марта

Белорусские сайты будут недоступны для пользователя из-за границы с вечера 24 марта и до 26 марта. Информация об этом появилась на профильном ресурсе hoster.by, сообщается, что данная мера — результат решения Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси.
«Белорусские хостинг-провайдеры ограничат доступ к виртуальному хостингу из-за пределов страны в период с 19:00 24 марта до 23:59 часов 25 марта 2025 года», — говорится в официальном сообщении.
Добавим, что эта мера, как подчеркивают специалисты, обусловлена «необходимостью защиты от потенциальных угроз объектов информационной инфраструктуры и информации, обрабатываемой с их использованием».
Ранее мы писали о том, что стало известно, каким образом перепрофилируют здания СИЗО на Володарского в Минске в ходе приближающейся масштабной реконструкции (читать далее вот тут).