ОАЦ: белорусские сайты будут недоступны из-за границы с вечера 24 марта

Белорусские сайты будут недоступны для пользователя из-за границы с вечера 24 марта и до 26 марта. Информация об этом появилась на профильном ресурсе hoster.by, сообщается, что данная мера — результат решения Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси.