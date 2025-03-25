В Воронеж привезут частицу Ризы Пресвятой Богородицы

В преддверии праздника Благовещения Пресвятой Богородицы в Воронежский Благовещенский кафедральный собор доставят частицу Ризы Пресвятой Богородицы.
Встреча ковчега со святыней состоится в соборе перед вечерним богослужением 4 апреля в 16.40. Поклониться частице Ризы воронежцы и гости города смогут с 4 по 13 апреля. С 4 по 7 апреля она будет находиться в Благовещенском соборе, который будет открыт для посещения ежедневно с 7:00 до 21:00.
А 8 по 13 апреля ковчег с частицей Ризы Пресвятой Богородицы будет находиться во Дворце творчества детей и молодежи (г. Воронеж, Площадь детей, д. 1) на духовно-просветительском форуме «Радость Благовещения» у палатки Благовещенского кафедрального собора. Молебны у святыни будут совершаться в 11:00, 14:00 и 16:30.