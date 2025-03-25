Бывшие заключенные с СВО отказываются работать в Татарстане

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская заявила о проблемах с трудоустройством бывших заключенных, вернувшихся со спецоперации.
По ее данным, многие из них не хотят работать или обучаться, а работодатели неохотно берут их даже после снятия судимости.
«Некоторые из этих людей никогда раньше не работали, — отметила Сабурская. — Кроме того, в справках сохраняются сведения о судимости, что создает дополнительные барьеры».
По состоянию на декабрь 2024 года в Татарстане:
- 112 бывших заключенных обратились в службу занятости.
- 73 человека трудоустроены.
- 20 направлены на обучение.
- 8 семей получили субсидии на бизнес.
Минтруд РТ провел 24 ярмарки вакансий для участников СВО, но проблема сохраняется.
Напомним, жители Татарстана стали чаще жаловаться на депрессивные состояния.