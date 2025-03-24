Продавцов на маркетплейсах планируют верифицировать через «Госуслуги»

В феврале кабмин одобрил законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе с обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце 2024 года. В него вошли меры, связанные с использованием биометрии для защиты профилей пользователей маркетплейсов, а также запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами и обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.