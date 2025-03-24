Певцу Александру Буйнову исполнилось 75 лет

~Еще во время учебы в школе Буйнов познакомился с Александром Градским и с 1966 года играл на клавишах в его группе «Скоморохи»~. В составе коллектива он впервые попробовал себя в качестве композитора — написал песни «Трава-мурава», «Песня об Аленушке» и «Меня маменька вскормила». Сотрудничество со «Скоморохами» закончилось в 1970 году, когда артиста призвали на срочную службу в армию. После демобилизации Буйнов вернулся в Москву и продолжил заниматься музыкой: некоторое время он выступал с ансамблями «Аракс» и «Цветы», а в 1973 году присоединился к ВИА «Веселые ребята» — сначала играл на клавишах и бас-гитаре, а затем стал солистом коллектива. В числе самых популярных песен Буйнова в составе «Веселых ребят» — «Бродячие артисты» (1985), «Бологое» (1986), «Не волнуйтесь, тетя» (1987), «Бабушки-старушки» (1988) и другие. Музыкант принял участие в записи пластинок «Любовь — огромная страна» (1974), «Дружить нам надо» (1978), «Музыкальный глобус» (1979), «Дискоклуб-2» (1981), «Минуточку!» (1987), а в 1983 году вместе с композиторами Юрием Чернавским и Владимиром Матецким работал над знаменитым магнитальбомом коллектива «Банановые острова».