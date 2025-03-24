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Дептранс рекомендовал москвичам использовать метро из-за сильного дождя

Дептранс Москвы рекомендовал пользоваться метро из-за сильного дождя и ветра.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы порекомендовал жителям столицы использовать для поездок метро из-за сильного дождя и ветра во вторник.

«ЦОДД: завтра синоптики прогнозируют дождь — рекомендуем для поездок использовать метро. По прогнозу синоптиков, завтра в Москве ожидаются сильный дождь и ветер», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Дептранс рекомендует быть внимательнее за рулем, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию, а также скоростной режим.

«Не оставляйте автомобиль и не стойте сами вблизи деревьев и шатких конструкций. За ситуацией на дорогах 24/7 следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД», — подчеркивается в сообщении.