Полицейский в Волгодонске арестован за получение взяток табаком

В Волгодонске старший оперуполномоченный местного УМВД арестован по подозрению в систематическом получении взяток. Об этом сообщили в региональном СУ СК 24 марта.
По данным следствия, полицейский регулярно получал от предпринимателя табачные изделия, как взятку. За это правоохранитель организовывал «крышу» бизнеса и не привлекал к ответственности за продажу контрафакта. Сумма взятки составила больше 300 тысяч рублей.
Сотрудник полиции задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему предъявят официальное обвинение. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления.