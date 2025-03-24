Полицейский в Волгодонске арестован за получение взяток табаком

По данным следствия, полицейский регулярно получал от предпринимателя табачные изделия, как взятку. За это правоохранитель организовывал «крышу» бизнеса и не привлекал к ответственности за продажу контрафакта. Сумма взятки составила больше 300 тысяч рублей.