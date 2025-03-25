Мэр Воронежа прокомментировал пробки на Остужева, вызванные изменением схемы

23 марта в Воронеже изменили схему движения по участку улицы Остужева от Северного моста до пересечения с улицей Переверткина. Движение здесь в обоих направлениях теперь организовано по одной, нечетной, стороне улицы. Не удивительно, что в первое же рабочее утро после нововведения сотни воронежцев застряли в пробке, которая растянулась от Остужевского кольца.