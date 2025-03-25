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Мэр Воронежа прокомментировал пробки на Остужева, вызванные изменением схемы

По словам Сергея Петрина, эстакаду откроют уже в этом году.

23 марта в Воронеже изменили схему движения по участку улицы Остужева от Северного моста до пересечения с улицей Переверткина. Движение здесь в обоих направлениях теперь организовано по одной, нечетной, стороне улицы. Не удивительно, что в первое же рабочее утро после нововведения сотни воронежцев застряли в пробке, которая растянулась от Остужевского кольца.

Комментируя эти неудобства, мэр Воронежа Сергей Петрин, назвал трудности неизбежными, но временными. Они необходимы для того, чтобы уже в этом году запустить движение по новому виадуку.

Вообще же срок сдачи Остужевской развязки несколько отодвинулся. Объект обещают завершить к концу 2026 года. Это связано с большим объемом работ, переносом и монтажом огромного количества коммуникаций и полным изменением геометрии дороги, отметил мэр.